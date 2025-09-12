В Тосно упали обломки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили над Ленинградской областью более 20 беспилотных летательных аппаратов. Зафиксировано падение обломков в городе Тосно, пострадавших нет.

Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

"По предварительным данным, над территорией Ленинградской области уничтожено более 20 БПЛА. Продолжается отражение атаки беспилотников. В Тосно на улицах Промышленной и Чехова зафиксировано падение обломков. Места падения оцеплены, возгораний и пострадавших нет", - написал он.