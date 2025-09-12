Юрию Бойченко инкриминируется растрата при заключении госконтрактов на поставку медоборудования по завышенной цене

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Не менее 16 человек проходят обвиняемыми по делу бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко, которому инкриминируется растрата при заключении госконтрактов на поставку медоборудования по завышенной цене. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Уголовное дело возбуждено 19 августа 2025 года в отношении Бойченко, еще 16 человек, а также неустановленных лиц", - сказано в документах, имеющихся в деле. Сообщается, что большинство фигурантов дела доставлены в Москву, где им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Среди обвиняемых - бывший главврач КГБУЗ "Николаевская ЦРБ" Анжела Кондакова, заместитель директора КГБУ "ДВЦЛО и КДМО" Лукьянов, гендиректор фармацевтической компании ООО "Архимед" Владимир Александров. В зависимости от роли каждого фигуранта дела им предъявлены обвинения в особо крупной растрате, отмывании денег, мошенничестве в особо крупном размере, легализации имущества, добытого преступным путем.

Бойченко был доставлен в Москву 22 августа, в тот же день Басманный суд отправил его под стражу. Как ранее сообщалось, его арест связан с расследованием уголовного дела в отношении экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в регионе в июле прошлого года по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Бойченко был назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Хабаровского края в феврале 2021 года, а через год был утвержден в должности главы ведомства. Уволился с должности по семейным обстоятельствам в феврале 2024 года. Бойченко родился в Хабаровске. Работал в структурах Минздрава РФ, Росздравнадзора, ЦКБ РАН, в департаменте здравоохранения города Москвы.

В апреле 2025 года в Дальневосточной транспортной прокуратуре сообщали, что судом Бойченко был назначен штраф за нарушения при заключении контрактов на санитарную авиацию в рамках нацпроекта "Здравоохранение" на более чем 21 млн рублей.