В трех муниципалитетах Ростовской области отразили атаку БПЛА

Повреждены частный дом и две машины, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в городе Волгодонске, Багаевском и Каменском районах. Повреждены частный дом и две машины, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Наши силы и средства ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах. В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы", - написал он в своем Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что пострадавших нет.