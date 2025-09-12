Возбуждено уголовное дело

ХАБАРОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Управления ФСБ России по Хабаровскому краю задержали группу иностранных граждан по подозрению в финансировании террористической деятельности, сообщает пресс-служба управления.

"Сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю пресечена противоправная деятельность выходцев одной из среднеазиатских республик, причастных к финансированию терроризма. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанные иностранцы, проживая в Хабаровске, добровольно осуществляли переводы денежных средств на нужды международной террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по адресам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, подтверждающие их противоправную деятельность. Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).