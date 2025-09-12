В Белгородской области при атаках ВСУ погиб человек

Еще 24 пострадали

БЕЛГОРОД, 12 сентября. /ТАСС/. Ранения получили 24 человека, 1 человек погиб в результате двухдневной массированной атаки ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Обстановка продолжает оставаться непростой не только в приграничье, но и в Белгородском районе и Белгороде. Вчера продолжилась двухдневная массированная атака на два муниципальных образования Белгородской области. Вчера, к большому горю, погиб один человек. <...> За два дня в Белгороде и районе было ранено 18 мирных жителей, из них - двое детей. Всего в области ранения получили 24 человека", - написал он.

По словам губернатора, всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.