Ранения получили семь человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз

БРЯНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины ударили по микроавтобусу в Брянской области, пострадали водитель, четверо пассажиров и два бойца бригады "Барс-Брянск". Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"ВСУ нанесли несколько ударов по пассажирскому микроавтобусу, который перевозил сотрудников предприятия на автодороге Погар - Гремяч в Погарском районе. <...> В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады "Барс-Брянск". Все они доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь", - написал губернатор.

По словам губернатора, после нанесенного удара по микроавтобусу водитель, уводя транспорт от повторных атак и для оперативного оказания помощи пассажирам, доехал до блок-поста "Барс-Брянск". Во время эвакуации пассажиров из поврежденного автобуса ВСУ нанесли еще один целенаправленный удар. "Пострадавшим - скорейшего выздоровления! Работают оперативные и экстренные службы", - добавил Богомаз.