Мужчина перевел около 100 тыс. рублей на счета организации, признанной экстремистской

КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Житель Красноярска задержан по подозрению в финансировании терроризма. Мужчина перевел около 100 тыс. рублей на счета организации, признанной экстремистской и террористической, сообщает ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"В Красноярске задержан мужчина, подозреваемый в совершении преступлений террористической направленности. Следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Красноярска. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (предоставление средств, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации), ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2021-го по 2024 год мужчина перевел около 100 тыс. рублей на счета признанной экстремистской и террористической организации, деятельность которой запрещена в РФ. "Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - пояснили в СК.