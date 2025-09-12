На местах работают экстренные службы, указала глава округа Татьяна Витушева

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В результате ночной атаки украинских БПЛА на столичный регион силы ПВО сбили пять БПЛА над муниципальным округом Истра Московской области. Об этом сообщила глава округа Татьяна Витушева.

"Информирую о том, что прошедшей ночью в небе над муниципальным округом Истра средствами ПВО была отражена атака 5 БПЛА противника. В настоящий момент на местах работают экстренные службы", - написала она в своем Telegram-канале.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в первые ночные часы 12 сентября система ПВО Минобороны России сбила девять беспилотников, летевших на столицу.