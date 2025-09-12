Срок содержания под стражей избрали на период следствия до 9 ноября

УЛАН-УДЭ, 12 сентября. /ТАСС/. Советский районный суд города Улан-Удэ избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении бригадира строительной организации, занимающейся возведением здания Национального музея Бурятии, после гибели четверых рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Керимова - бригадира организации, осуществляющей строительство Национального музея Республики Бурятия. Срок содержания под стражей избран на период следствия до 9 ноября 2025 года. Органом предварительного следствия задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

9 сентября в ходе осуществления строительных работ на высоте около 26 м произошло обрушение лесов. Рабочие упали и погибли. Как сообщил тогда глава региона Алексей Цыденов, все они - иностранцы.

"Постановление суда не вступило в законную силу", - добавили в суде.