В Лутугинском районе ЛНР ликвидировали пожар на 80 га

К месту возгорания прибыли две единицы техники МЧС России

ЛУГАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали крупное возгорание в Лутугинском районе ЛНР, горело около 50 га скошенного сена и порядка 30 га сухостоя. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по ЛНР.

"К месту пожара прибыли две единицы техники МЧС России. По прибытии установлено, что горело около 50 гектаров скошенного сена и около 30 гектаров сухой травы. Пожарную обстановку усложнял порывистый ветер. Огонь угрожал населенному пункту Лесное. Спасатели запросили помощь. Дополнительно было направлено 2 единицы спецтехники", - говорится в сообщении.

Подразделения отстояли от огня населенный пункт и ликвидировали возгорание, не допустив увеличения площади.