МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет шестерых участников группы мошенников, похитивших более 100 млн рублей у 100 пенсионеров. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК России.

"Собранные <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении шести участников преступной группы. В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении более 100 преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). <…> Приговором суда соучастникам назначено наказание от 6 до 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что в период с декабря 2019-го по февраль 2020 года несколько человек выполняли руководящие функции в финансово-хозяйственной деятельности московских организаций. Злоумышленники разработали преступную схему для хищения денег у людей. Схема, направленная в основном на пенсионеров, представляла собой классическую финансовую пирамиду, в рамках которой соучастники подготовили рекламные буклеты, а также разместили в интернете заведомо ложную информацию о том, что различные финансовые и кредитные организации привлекают денежные средства населения с процентной ставкой до 58% годовых.

Мошенники, вводя жертв в заблуждение, заключили с ними более 100 договоров займа. В соответствии с условиями данных договоров, заемщики обязывались вернуть полученные суммы и выплатить предусмотренные проценты. Однако фигуранты присвоили деньги себе и распорядились ими по собственному усмотрению, не выполнив взятые на себя обязательства. "В результате данных мошеннических действий был причинен значительный материальный ущерб гражданам, общая сумма которого превысила 100 миллионов рублей", - добавили в пресс-службе.