Заведены уголовные дела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Незаконная вырубка леса группой лиц на особо охраняемой природной территории "Бажовские места" в Свердловской области пресечена на площади более 5 тыс. куб. м. Общий ущерб лесному фонду РФ составил более чем 450 млн рублей, возбуждены уголовные дела, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

"Управлением ФСБ России по Свердловской области совместно с ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность по незаконной вырубке леса на особо охраняемой природной территории "Бажовские места" в Сысертском городском округе Свердловской области. <…> Общий объем уничтоженных лесных массивов составил более пяти тысяч кубических метров. Данными действиями лесному фонду Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере более 450 млн рублей", - рассказали там.

Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору).

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что четверо мужчин, находясь в сговоре, в течение нескольких лет совершали незаконную рубку деревьев пород сосна и береза. После вырубки древесина использовалась для нужд фермы "Бархатные Рога" и вывозилась по поддельным документам в соседний регион для дальнейшей продажи физическим лицам. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются всех обстоятельства произошедшего.