ФСБ показала видео задержания в Подмосковье россиянина, финансировавшего ВСУ

ТАСС, 12 сентября. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал кадры задержания в Климовске Московской области россиянина, финансировавшего ВСУ.
По данным ФСБ, мужчина собирался уехать на Украину, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. Установлено, что с января 2024 по апрель 2025 года он переводил деньги на банковские счета, использующиеся для финансовой помощи противника.
Следственный отдел УФСБ России по Московскому военному округу завел уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Задержанного арестовали.