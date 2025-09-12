Еще 49 эвакуировали

ТАМБОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате ночного пожара в психиатрической больнице Тамбова составляет 5 человек, 49 человек были эвакуированы. Об этом журналистам сообщили в МЧС по Тамбовской области.

"До прибытия пожарных МЧС России персоналом эвакуированы 49 человек. В результате возгорания пострадали 5 человек", - сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре в психиатрической больнице на улице Московской в Тамбове поступило в ГУ МЧС по региону в ночь на пятницу. Возгорание было ликвидировано на площади 20 кв. м. По данному факту прокуратура Тамбовской области начала проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.