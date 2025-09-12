В Тюменской области четыре должностных лица осудили за махинации

Фигуранты совершили мошенничество при поставках дизельного топлива стоимостью 3,7 млн рублей в труднодоступные населенные пункты

ТЮМЕНЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Тобольский городской суд Тюменской области признал четырех должностных лиц виновными в том, что они совершили мошенничество при поставках дизельного топлива стоимостью 3,7 млн рублей в труднодоступные населенные пункты. Одному из виновных назначено наказание в виде лишения свободы на три года, остальным - в виде условного лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил одному из виновных наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Остальным - в виде условного лишения свободы", - сказали в пресс-службе.

По информации прокуратуры, в суде было установлено, что с декабря 2022-го по март 2023 года должностные лица Байкаловского комбината коммунальных предприятий совместно с директором организации-поставщика дизельного топлива разработали преступную схему хищения денег из бюджета. Они завысили количество фактически поставленного топлива. Труднодоступные населенные пункты недополучили свыше 30 тонн топлива стоимостью 3,7 млн рублей, эти деньги участники преступной группы оставили себе.