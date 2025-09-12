Его ввели до 29 сентября

КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Карантин объявлен в поселке Первомайский в Красноярском крае из-за обнаружения сибирской язвы животных, следует из указа губернатора Красноярского края, опубликованного на портале правительства региона.

"Постановляю: установить ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию - сибирская язва животных на срок до 29 сентября 2025 года включительно на территории: <…> Красноярский край, Емельяновский район, поселок Первомайский", - говорится в документе.

Как сообщается в документе, в очаге запрещено посещение посторонними лицами, кроме персонала, перемещение животных, их ввоз и вывоз, убой для получения продуктов, вывоз молока, заготовка и вывоз кормов и так далее. В угрожаемую зону нельзя ввозить не вакцинированных против сибирской язвы животных, проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия с участием животных.

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) - особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также человека. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического воспаления кожи.