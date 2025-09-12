Хозяйка получит компенсацию

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) нашли собаку по кличке Шура, которая сбежала из поезда в Воронежской области. Хозяйка получит компенсацию, сообщается в Telegram-канале компании.

"Сотрудники Федеральной пассажирской компании поймали собаку по кличке Шура, которая сбежала из поезда на станции Поворино Воронежской области. На протяжении 6 дней ее разыскивали более 20 сотрудников компании, волонтеры, а также местные жители", - говорится в сообщении.

Компания приносит извинения хозяйке питомца и вернет стоимость перевозки отправителю собаки. Ее в ближайшее время передадут хозяйке.

Как сообщила ТАСС волонтер поворинской группы помощи животным "Дари добро" Евгения Николаева, находилась Шура в месте, отличном от того района, где ранее была установлена ловушка с едой и водой. Вероятно, развернувшиеся накануне активные поиски напугали животное, полагает Евгения.

Ранее пресс-служба ФПК сообщила ТАСС, что собака вырвалась из клетки и выбежала из поезда Новороссийск - Екатеринбург. В сообщении не уточнялась дата происшествия. Отмечалось, что в пути следования проводники ухаживали за животным согласно действующему регламенту: предоставляли питание и воду, переданные отправителем вместе с собакой. Во время очередной смены питьевой воды, собака вырвалась из клетки.