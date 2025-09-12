В Москве лежавший в подъезде без сознания мужчина напал на медиков

Сотрудники Росгвардии задержали его и передали полиции для дальнейшего разбирательства

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичного управления Росгвардии задержали на северо-западе Москвы мужчину, угрожавшего прибывшим к нему на помощь медикам, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Инцидент произошел на улице Вилиса Лациса. Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал "тревога" от медиков, прибывших на вызов. Оказалось, что врачи обнаружили мужчину без сознания в подъезде жилого дома. Когда медики попытались оказать ему помощь, он очнулся и, размахивая руками, начал угрожать им и оскорблять нецензурной бранью", - говорится в сообщении.

После этого сотрудники Росгвардии задержали 33-летнего дебошира и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.