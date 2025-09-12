По данным пресс-службы СК РФ, обращения в органы внутренних дел после происшествия были проигнорированы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о нападении иностранца на пожилую женщину в пригороде Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, в соцмедиа сообщается, что в Красном Селе пожилую женщину избил иностранный гражданин, а обращения в органы внутренних дел по данному факту были проигнорированы.

"Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В рамках расследования также будет дана оценка деятельности сотрудников полиции. Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю ГСУ по городу Санкт-Петербургу Выменцу П. С. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.