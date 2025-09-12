Под Мурманском ввели ограничения мобильного интернета

Их объявили в связи с опасностью атаки БПЛА

МУРМАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Ограничения мобильного интернета введены на юге Мурманской области на фоне угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал оперативного штаба Мурманской области.

"Ночью на территорию Российской Федерации произошла массовая атака беспилотников ВСУ. На юге Мурманской области введены ограничения мобильного интернета", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что при обнаружении БПЛА самолетного типа, гражданам следует отойти на безопасное расстояние и позвонить по номеру 112, сообщив о месте и времени его обнаружения.