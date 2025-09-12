В частности, на котлоагрегатах отсутствует тепловая изоляция

ОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Сибирское управление Ростехнадзора выявило в ходе внеплановой проверки на крупнейшей ТЭЦ в Омске, принадлежащей ТГК-11, 65 нарушений требований промышленной безопасности. Об этом сообщается на сайте управления.

"Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе согласованной с прокуратурой Омской области внеплановой проверки выявило 65 нарушений требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте III класса "Площадка главного корпуса ТЭЦ" структурного подразделения "ТЭЦ-5" АО "ТГК-11" (г. Омск)", - говорится в сообщении.

В частности, на эксплуатируемые на ТЭЦ устройства отсутствуют положительные заключения экспертизы промышленной безопасности, на котлоагрегатах отсутствует тепловая изоляция, не проведено техническое освидетельствование коллектора пара. В отношении юридического лица составлен протокол об административных нарушениях, материалы дела направлены в суд для принятия решения об административной деятельности технических устройств. В отношении пяти должностных лиц будут приняты меры административного воздействия.

В декабре 2023 года на ТЭЦ-5 в Омске произошла авария, из-за которой было ограничено теплоснабжение 1,6 тыс. домов и почти 200 соцучреждений. После этого технический директор ТГК-11 Владимир Сосков, который, по мнению следствия, знал о неудовлетворительном состоянии котлооборудования, был обвинен в злоупотреблении полномочиями. Дело уже бывшего руководителя передано в суд. В ходе проведенной после аварии проверки прокуратура выявила свыше 400 нарушений закона и обязала в судебном порядке компанию устранить их в срок до 30 августа 2025 года.