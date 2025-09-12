Сотрудники не пострадали

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль МЧС в населенном пункте Михайловка Запорожской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС региона.

"Спасатели МЧС России стали целью атаки беспилотника ВСУ. Во время ликвидации возгорания в Михайловском муниципальном округе подразделение МЧС России оказалось под ударом беспилотного летательного аппарата, запущенного со стороны ВСУ. К счастью, сотрудники МЧС не пострадали", - говорится в сообщении.

11 сентября сообщалось об атаке дронов ВСУ на территорию учебного заведения. В результате были повреждены два школьных автобуса, пострадавших нет.