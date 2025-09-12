Фигуранты брали взятки за незаконную выдачу гражданам удостоверений тракториста без надлежащего приема теоретической и практической частей экзамена

ПСКОВ, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела в отношении троих инспекторов управления Гостехнадзора по Псковской области за получение взяток группой лиц в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Псковской области.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области расследуются уголовные дела в отношении троих инспекторов управления Гостехнадзора по Псковской области, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия (бездействие), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - отмечается в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по результатам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области и регионального УМВД. По версии следствия, каждый из должностных лиц на протяжении длительного времени систематически получал от директора одного из коммерческих учебных центров города Великие Луки Псковской области денежные средства в качестве взяток за незаконную выдачу гражданам удостоверений тракториста без надлежащего приема теоретической и практической частей экзамена.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям директора учебного центра", - говорится в сообщении.