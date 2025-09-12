Радиационный фон соответствует норме

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба Росатома.

"12 сентября 2025 года в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении. При падении БПЛА сдетонировал непосредственно вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения действующего 3-го энергоблока Смоленской АЭС. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции. Разрушений и пострадавших нет, радиационный фон на площадке соответствует норме, отметили в Росатоме.

В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции. Разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена. "Происшествие не повлияло на работу предприятия. В настоящее время на Смоленской АЭС все три энергоблока работают в штатном режиме. Общая мощность составляет 3 031 МВт. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - подчеркивается в сообщении.

Это уже второй случай попытки удара ВСУ по основным сооружениям АЭС за последнее время. Так, 24 августа ПВО уничтожила БПЛА ВСУ рядом с Курской АЭС, при падении он сдетонировал, в результате чего был поврежден трансформатор и временно снижена мощность станции.

Смоленская АЭС является филиалом концерна "Росэнергоатом". Атомная станция ежегодно выдает в энергосистему страны в среднем порядка 20 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что составляет более 80%, производимой всеми энергопредприятиями Смоленской области. За август 2025 года выработка электроэнергии составила 2 069,5 млн кВт⋅ч, с начала года - 12 630,8 млн кВт⋅ч.