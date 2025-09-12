Арестованный мэр Стамбула отметил, что не имеет отношения к этому расследованию

АНКАРА, 12 сентября. /ТАСС/. Арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу не признал вину в деле о его поддельном дипломе о высшем образовании и заявил, что не имеет отношения к этому расследованию. Как сообщает агентство Anadolu, Имамоглу на состоявшемся в пятницу первом слушании в суде заявил, что имеет оконченное высшее образование.

По информации телеканала Habertürk, отстраненный мэр Стамбула во время зачитывания судьей обвинительного заключения заявил, что "ничто из зачитанного не имеет к нему никакого отношения". Он также назвал дело "позором и чушью".

Между тем в материалах обвинения указано, что Имамоглу был осведомлен о нарушениях и незаконном характере его перевода из вуза на Северном Кипре в Стамбульский университет. В связи с этим прокуратура считает его виновным и требует от двух до 9 лет тюрьмы.

Обвинение утверждает, что Имамоглу использовал полученные обманным путем документы для перевода в Стамбульский университет, где получил степень магистра, и в дальнейшем предоставлял полученный диплом в Минобороны для прохождения военной службы и в Центризбирком Турции для регистрации на выборах.

Проблема с дипломом, как говорится в материалах дела, состоит в том, что на момент так называемого горизонтального перевода Имамоглу между вузами Университетский колледж Северного Кипра, где он учился в 1990 году, не признавался Советом по высшему образованию Турции. Таким образом перевод в Стамбульский университет был невозможен. В тот период Турция признавала документы Восточно-средиземноморского университета Северного Кипра. Именно этот вуз в нарушение правил был прописан в документах Имамоглу как место его обучения на острове. Помимо этого обвинение нашло ряд нарушений со стороны Стамбульского университета при приеме 54 студентов с Кипра.

Имамоглу был задержан 19 марта этого года по обвинению в коррупции и связях с террористами и арестован 23 марта по решению суда. В Турции впоследствии прошла волна акций протеста, организованных оппозицией, наиболее масштабные состоялись в Стамбуле, Анкаре и Измире. Лидер НРП Озгюр Озель ранее сообщил, что оппозиция собрала свыше 20 млн подписей за освобождение Имамоглу и в его поддержку как кандидата в президенты.