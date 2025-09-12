Еще двое пострадали

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Две машины столкнулись на трассе в Подмосковье, в результате два человека погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

ДТП произошло примерно в 06:40 на 108-м км автодороги Москва - Дмитров - Дубна. "По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки "Пежо", допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли, двое пассажиров иномарки с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение", - сказала Петрова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).