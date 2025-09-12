Нанесенный ВСУ ущерб незначителен, сообщили на станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Уникальный полномасштабный тренажер реакторного зала Запорожской АЭС, с помощью которого готовят персонал, не получил повреждений от атаки украинского дрона по учебному центру станции 11 сентября. Нанесенный ВСУ ущерб незначителен, пострадала лишь крыша здания, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

"Уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов, не поврежден при последней атаке ВСУ по учебному центру. В целом ущерб от удара противника незначительный, пострадала только крыша корпуса", - сказала Яшина.

Вооруженные силы Украины нанесли удар БПЛА по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС в ночь на 11 сентября. Удар ВСУ пришелся по корпусу "Г", в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. Пострадавших в результате атаки нет, режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме, сообщили на станции.

Предыдущий удар по учебно-тренировочному центру ЗАЭС украинская армия нанесла 6 сентября при помощи БПЛА. Он также пришелся по крыше корпуса "Г", расположенного в 300 метрах от энергоблока.