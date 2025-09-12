ТАСС: из-за аварии на канатной дороге на Эльбрусе погибли житель КБР и туристка

На однокресельной канатной дороге произошел обрыв

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии и туристка погибли на горе Эльбрус из-за обрыва на однокресельной канатной дороге. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Предположительно, один погибший - житель Тырныауза, а вторая - отдыхающая", - сказали представители оперативных служб.

После аварии спасатели эвакуируют людей, находящихся на канатной дороге.

Ранее глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале сообщил, что из-за аварии на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе погибли два человека.