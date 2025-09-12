Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова обвиняют в растрате при строительстве фортификаций

КУРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Дело бывших руководителей АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина, Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова, обвиняемых в растрате при строительстве фортификаций, поступило в Ленинский районный суд города Курска.

Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы региона.

"В Ленинский районный суд г. Курска поступило уголовное дело о хищении 152 млн руб. при строительстве фортификационных сооружений. Дело поступило в отношении бывшего генерального директора АО "Корпорация развития Курской области" Владимира Лукина и его соучастников - Дмитрия Спиридонова, Игоря Грабина и Андрея Воловикова", - говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, обвиняемые организовали хищение бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. Преступная схема предполагала заключение фиктивных договоров с подконтрольными юридическими лицами, которые не выполняли работы, добавили в суде

В отношении Лукина, Спиридонова, Грабина и Воловикова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент они содержатся под стражей в СИЗО Москвы.