Михаил Коледа оспаривает решение Олега Николаева об увольнении "в связи с утратой доверия"

ЧЕБОКСАРЫ, 12 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Чебоксар отложил на 3 октября рассмотрение иска экс-главы Минстроя Чувашии Михаила Коледы, оспаривающего решение главы республики об увольнении "в связи с утратой доверия". Суд и истец будут знакомиться с двумя томами служебной проверки, которые переданы ответчиком, сообщила судья.

Указом главы Чувашии Олега Николаева от 16 января 2025 года Коледа был освобожден от должности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики "в связи с утратой доверия". Экс-чиновник оспаривает формулировку указа, требуя изменить основание расторжения трудового договора на фразу "по собственному желанию".

"[Представителем главы Чувашии передано] два больших тома документов [служебной проверки]. <…> Cуду нужно ознакомиться. Суд определил в связи с истребованием дополнительных доказательств, в связи с необходимостью ознакомления стороны истца с представленными материалами отложить рассмотрение дела <…> на 3 октября", - отметила судья.

Представитель главы Чувашии в суде сообщил, что проверку проводило управление главы республики по вопросам противодействия коррупции после поступления материалов от прокуратуры. По его словам, переданы "все материалы проверки, которые послужили основанием" для увольнения в связи с утратой доверия, включая документы от правоохранителей. "Выдержки из [материалов прокурорской проверки] <…> мы тоже использовали, в том числе свидетельские показания. <…> Плюс мы дополнительно получили согласие следственного управления следственного комитета на представление документов", - уточнил представитель главы региона.

В суде было отмечено, что в 2024 году прокурорская проверка проводилась "в целом в отношении" Минстроя Чувашии. В январе 2025 года надзорное ведомство сообщило, что экс-министр, по версии правоохранителей, в условиях неурегулированного конфликта интересов систематически принимал управленческие решения в интересах одной из компаний, с фактическим руководителем которой у него сложились имущественные и дружеские отношения. Прокуратура полагает, что бывший глава Минстроя Чувашии способствовал заключению с организацией госконтрактов на общую сумму более 1,5 млрд рублей без проведения торгов.