На месте работают следователи и спасатели

НАЛЬЧИК, 12 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии после аварии на однокресельной канатной дороге на Эльбрусе, где погибли два человека. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По версии следствия, 12 сентября примерно в 15:00 мск на горе Эльбрус произошла авария подъемника канатно-кресельной дороги и падение на скалистую поверхность подвесных кресел вместе с находившимися в них гражданами. В результате происшествия два человека погибли, несколько получили повреждения различной степени тяжести", - сообщили в ведомстве.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель дух лиц). На месте работают следователи и спасатели, которые эвакуируют людей, находившихся на канатной дороге.

Ранее сообщалось, что погибшие - местный житель и туристка. По информации Минздрава республики, в результате происшествия девять человек получили травмы