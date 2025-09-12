В историческом центре Ростова-на-Дону загорелось нежилое здание

По предварительной информации пострадавших нет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидируют возгорание в трехэтажном здании в историческом центре Ростова-на-Дону с плотной застройкой. Площадь пожара составляет 250 кв. м, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 264. Горит 3-этажное нежилое здание на площади 250 кв. м. <...> По предварительной информации, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Как уточнили в региональном главке МЧС, к ликвидации возгорания привлечены порядка 50 человек и 16 единиц техники.