Вооруженные силы Украины несколько дней подряд пытаются атаковать территорию станции

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины несколько дней подряд пытаются атаковать территорию Запорожской АЭС, в частности, FPV-дрон украинской армии был сбит вечером 12 сентября. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram канале.

"Противник несколько дней подряд пытается атаковать прилегающую территорию Запорожской атомной электростанции. Так, сегодня, около 18:00 [мск] пресечена атака - сбит FPV-дрон, который сдетонировал в воздухе. А за два последних дня было предпринято две атаки на учебный центр электростанции, размещенный не дальше 300 метров от энергоблока", - написал Балицкий.

Коллектив Запорожской АЭС обеспечивает эксплуатацию станции в безопасном режиме, несмотря на попытки Вооруженных сил Украины атаковать объект. Радиационный фон находится в норме.

"На сегодняшний день коллектив ЗАЭС работает, в полном объеме выполняет обязанности, обеспечивает безопасную эксплуатацию, станция в порядке, радиационный фон в норме. Безопасность гарантирует российская армия и Правительство Российской Федерации", - написал Балицкий.