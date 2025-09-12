Губернатор региона Александр Гусев призвал сохранять спокойствие

ВОРОНЕЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона снова объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов. Следите за дальнейшими сообщениями МЧС России или правительства области", - написал он.