Трое пострадали

КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Три человека пострадали в ДТП на 113-м километре федеральной трассы Р-257 "Енисей" с тремя автомобилями. Еще один участник аварии погиб, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Красноярского края.

"По предварительной информации, сегодня вечером на 113-м км федеральной трассы Р-257 водитель «Газели» двигался со стороны Балахты в сторону Дивногорска, где допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем марки Mercedes, а затем с Toyota с последующим опрокидыванием в кювет. 42-летний водитель «Газели» скончался на месте происшествия. Три человека обратились за медицинской помощью", - говорится в сообщении.

Красноярские полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.