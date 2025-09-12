Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Магаданской области, поиски второго мужчины продолжаются с помощью беспилотной авиации и плавсредств

МАГАДАН, 13 сентября. /ТАСС/. Очевидец нашел тело одного из рыбаков, которые пропали в Магадане после того, как их лодка перевернулась в бухте Гертнера в Охотском море. Поиски второго мужчины продолжаются, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Магаданской области.

"Тело одного из пропавших рыбаков найдено очевидцем на берегу мыса Красный в Охотском море. Поиски второго мужчины продолжаются с помощью беспилотной авиации и плавсредств", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее спасатели сообщали, что резиновая лодка, в которой находились два человека, перевернулась в 700 м от берега в бухте Гертнера в Охотском море в Магадане.