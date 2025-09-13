Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы

ТВЕРЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом, в результате чего пострадали восемь человек, возбуждено в Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации [Александра Бастрыкина] Нелидовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тверской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)", - сказано в сообщении.

Как считает следствие, утром 12 сентября водитель автобуса двигался по дороге М-9 "Балтия" и при выполнении маневра не предоставил преимущества другому автомобилю, в результате чего произошло столкновение. Пострадали шесть пассажиров автобуса и водители транспортных средств.

Отмечено, что следователи осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы. "Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.