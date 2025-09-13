Председатель комиссии призвала избирком Камчатки обеспечить безопасность избирателей в связи с землетрясением

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Зафиксированные подземные толчки на Камчатке не повлияли на проведение и организацию выборов в регионе. Об этом на брифинге в информационном центре ЦИК России сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Второй день голосует Камчатский край, выбирают губернатора, а вчера там снова произошло землетрясение. <...> Зафиксированы подземные толчки магнитудой до 7 баллов. <...> Однако оно не повлияло на организацию выборов, наши избирательные участки были готовы, <...> явка вчера на 15:00 составила более 28% от общего числа избирателей", - сказала она.

Памфилова призвала избирком Камчатки обеспечить безопасность избирателей в связи с землетрясением магнитудой 7,4.

"Все-таки не рискуйте. Если службы предупреждают, что может быть что-то существенное, конечно, тогда лучше самим покинуть [избирательные участки], обеспечить эвакуацию избирателей. Тут точно рисковать нельзя", - сказала она.

Памфилова выразила благодарность избиркому и избирателям Камчатского края за "чувство ответственности и умение <...> в таких условиях проявлять выдержку и гражданскую ответственность и справляться с <...> последствиями природных катаклизмов".

Она добавила, что нужно быть готовыми к полному закрытию избирательных участков в регионе в случае необходимости.

Единый день голосования в 2025 году проходит с 12 по 14 сентября в 81 регионе РФ. В 20 субъектах состоятся прямые выборы губернаторов, в одном - выборы главы региона через парламент, в 11 субъектах изберут депутатов законодательных собраний. Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе состоится в 24 регионах. Также в Москве были созданы экстерриториальные участки для выборов губернаторов 19 регионов, где проходит электронное голосование на столичной платформе.