Их вводили для обеспечения безопасности полетов

САРАТОВ, 13 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Саратова, об этом сообщает Росавиация.

"Аэропорт Саратов (Гагарин): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - отмечается в сообщении.

По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - уточняет Росавиация.