Представитель партии КПРФ ударил председателя УИК

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия подготовит обращение к председателю КПРФ Геннадию Зюганову в связи с инцидентом в Саратовской области, где член комиссии от этой партии ударил председателя УИК. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

"Это вопиющий факт, безобразие. Нам надо подготовить за моей подписью обращение к уважаемому Геннадию Андреевичу Зюганову. Я уверена, что КПРФ, к которой мы с глубоким уважением относимся, рассмотрит персональное дело этого не товарища. <…> Не сомневаюсь, что помимо наших судебных органов и правоохранительных органов, которые дадут оценку, это сделает и партия", - сказала Памфилова.

У КПРФ по закону есть правовой механизм отозвать члена комиссии и направить другого своего представителя.

Как рассказала глава избиркома Саратовской области Ирина Романова, инцидент произошел утром на участке №131 в Заводском районе Саратова. Михаил Качалин - член комиссии с правом решающего голоса от КПРФ - начал препятствовать работе комиссии, которая готовила участок к открытию, ударил председателя комиссии, она упала и ударилась головой о пол. Сейчас женщина находится в больнице, назначено судебное разбирательство.

По словам Романовой, Качалин каждые выборы устраивает провокации и его уже неоднократно удаляли с участка. "Мы возмущены и хотим, чтобы внесли изменение в законодательство, которое позволяло бы лишать людей, совершающих неправомерные действия на избирательных участках, права принимать участие в работе избиркомов", - сказала Романова. По ее словам, Качалин числится в комиссии до 2028 года и члены комиссии опасаются, что им придется "видеть такие действия" еще несколько лет.

Памфилова заверила, что будет сделано все, чтобы этот человек "близко не подходил к избирательному участку и никогда уже не был членом комиссии". На брифинге также была продемонстрирована видеозапись происшествия.