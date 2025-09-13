Они необходимы для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщает Росавиация.

"Аэропорт Ижевск: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин написал в своем Telegram-канале, что в 14:10 (13:10 мск) 13 сентября на территории города Ижевска введен сигнал "Ковер". "Радиус действия - 100 км", - уточнил он.