МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Нагатинский суд Москвы рассматривает уголовное дело в отношении учредителей ООО "Астрон марин" Кирилла Жагорина и Дмитрия Рябца, обвиняемых в особо крупном мошенничестве при исполнении госконтракта на поставку катеров "Корвет-850" для Центральной базы измерительной техники МЧС России (ЦБИТ МЧС). Об этом говорится в судебных документах, с которыми ознакомился ТАСС.

"Суд рассматривает уголовное дело в отношении Жагорина К. Ф. и Рябца Д. Н., обвиняемых по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сказано в документе.

Согласно материалам дела, в 2020 году между ФКУ "ЦБИТ МЧС России" и ООО "Астрон марин" был заключен государственный контракт на поставку катеров "Корвет-850". Стоимость госконтракта составляла порядка 105 млн рублей. Дмитрий Рябец обвиняется также в сокрытии второго гражданства или иностранного вида на жительство. Он заключил контракт с Минобороны РФ и ушел на СВО. В отношении него суд приостановил производство по делу.

Согласно информации сайта "Астрон марин", за 20 лет работы компанией было построено более 50 моделей различных маломерных судов для МВД, МЧС, ФСБ, "Почты России" и ФГУП "Росморпорт". Как следует из открытых данных, с 2016 по 2020 год "Астрон марин" было заключено 26 госконтрактов на общую сумму порядка 719 млн рублей.