На тушении пожара работали 16 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Пожар охватил в Екатеринбурге нежилое неэксплуатируемое здание на улице Маневровой. Площадь возгорания составила 450 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-центре главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Поступила информация о пожаре в Екатеринбурге на улице Маневровой. Там на площади 450 кв. метров горит неэксплуатируемое нежилое здание", - сказали в пресс-центре.

В МЧС сообщили, что возгорание локализовано. Информации о пострадавших не поступало.

Позже в пресс-центре отметили, что возгорание потушено.

"В 16:01 (14:01 мск - прим. ТАСС) открытое горение на пожаре было ликвидировано. Проводятся проливка и разборка сгоревших конструкций. Причину пожара будут выяснять пожарные дознаватели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 15:00 (13:00 мск). На тушении работали 16 человек личного состава и 7 единиц техники.

