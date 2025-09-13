Мужчину и женщину доставляют в медучреждение

БЕЛГОРОД, 13 сентября. /ТАСС/. Два мирных жителя получили баротравмы в результате атаки дрона на многоквартирный дом в Белгороде. Мужчину и женщину доставляют в медучреждение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Многоквартирный дом в Белгороде атакован беспилотником ВСУ. Пострадали двое мирных жителей. Мужчину и женщину с предварительным диагнозом "баротравма" бригада скорой помощи доставляет в Городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего обследования", - написал он в своем Telegram-канале.