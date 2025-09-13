Фигурант подозревается в присвоении более 1,6 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Воронежа рассмотрел ходатайство о заключении под стражу бывшего начальника 416-го военного госпиталя Минобороны РФ в Воронежской области и назначил ему арест до 24 октября. Бывший руководитель госпиталя подозревается в присвоении более 1,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе суда.

"12 сентября 2025 года Ленинским районным судом Воронежа рассмотрено ходатайство старшего следователя-криминалиста военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Воронежскому гарнизону об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому Ч. в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. <...> Суд с учетом всех обстоятельств принял решение избрать в отношении Ч. <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 16 суток, т. е. по 24 октября 2025 года включительно", - сказано в сообщении.

Сообщается, что прокурор и следователь поддержали ходатайство о заключении под стражу, защитник и фигурант дела возражали против избрания этой меры.

По версии следствия, бывший начальник госпиталя Минобороны России в период с апреля 2021 по июнь 2023 года лично издавал приказы о выплате премий сотрудникам госпиталя в завышенном количестве. Сотрудники, получив премии, передавали наличные начальнику госпиталя через подчиненных ему сотрудников. Фигурант незаконно присвоил средства в размере 1 600 100 рублей, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).