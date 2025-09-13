Никто не пострадал

КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Два автомобиля въехали в остекление продуктового магазина в Славянске-на-Кубани Краснодарского края, в результате ДТП пострадавших нет. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

"Сегодня в 12:50 мск 34-летняя местная жительница, управляя автомобилем Kia Rio, на пересечении Школьной и Партизанской улиц выехала на встречную полосу и столкнулась с [автомобилем] ВАЗ-2112, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево. Оба автомобиля по инерции продолжили движение и въехали в дорожный знак и остекление продуктового магазина", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Славянске-на-Кубани, в результате ДТП пострадавших нет.