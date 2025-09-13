Их вводили для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Временные ограничения на выпуск и прием самолетов сняты в аэропортах Уфы и Оренбурга, сообщает Росавиация.

"Аэропорты Уфа и Оренбург: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасные аэродромы ушли три самолета, выполнявшие рейсы в Уфу, и один самолет, летевший в Оренбург. "Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - отмечается в сообщении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев написал в своем Telegram-канале, что план "Ковер" в регионе отменен. Он был введен около 18:00 (16:00 мск). "Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется", - добавил Солнцев.