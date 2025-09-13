Аэропорт в Люблине на востоке Польши временно закрыт в связи с операцией ВВС

Авиасообщение приостановлено на территории аэропорта и контролируемой вокруг нее зоной

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Аэропорт в Люблине на востоке Польши временно закрыт для приема и отправки рейсов в связи с операцией ВВС республики из-за "угрозы БПЛА на западе Украины". Об этом сообщило Польское агентство воздушного транспорта.

"В связи с действиями Военно-воздушных сил аэропорт в Люблине и контролируемая зона вокруг аэропорта были закрыты для авиасообщения", - говорится на странице ведомства в X.

Ранее оперативное командование ВС республики проинформировало о поднятии в небо польских и натовских истребителей в связи с имеющейся, как утверждают военные, угрозой БПЛА на Украине в приграничных с Польшей регионах.