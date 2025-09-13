По предварительной информации, водитель автомобиля наехал на питбайк, когда подросток выполнял поворот

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Несовершеннолетний питбайкер погиб в ДТП в Одинцовском округе. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

"Примерно в 15:20 мск на 10-м километре автодороги Звенигород - Ершово - Борисково произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 32-летний водитель, управляя автомобилем марки Ford, совершил наезд на питбайк под управлением несовершеннолетнего, который выполнял маневр поворота", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП 14-летний мальчик погиб на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.