В случае их нарушения будут приняты меры реагирования

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров поездов, которые задерживаются из-за ЧП в Орловской области. Об этом ТАСС сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

"Из-за происшествия на железной дороге в Орловской области задерживаются пассажирские поезда. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", - сообщили в надзорном ведомстве.

Граждане могут также обратиться к дежурному прокурору Московской межрегиональной транспортной прокуратуры по номеру +7 916 555 2357.

Ранее взрывные устройства были обнаружены при проверке железнодорожных путей в Орловской области. При подрыве одного из них два человека погибли, один был ранен.